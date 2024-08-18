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ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI TARİHLERİ EYLÜL 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek?

Okulların açılmasına az bir süre kala öğretmenler için de araştırmalar hız kazandı. Her dönem belirli tarihlerde seminerlere katılan öğretmenler yeni eğitim öğretim yılı açılışında seminer tarihlerini merak ediyor. Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek? sorguları yapılırken MEB güncel takvime göre detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 15:47
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ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI TARİHLERİ EYLÜL 2024 | Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek?

ÖĞRETMEN SEMİNERLER EYLÜL 2024 | Yaz tatilinin bitişine az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğretmen seminerleri gerçekleştirilecek. Eylül ayında yapılacak olan seminerler için "Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak. Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde öncelikle bu sınıflarda derslere girecek öğretmenlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından üç gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak ve uygulanacak.

Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından tüm kademelerde okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyleri dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere yönelik de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler yapılacak.

Söz konusu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek.

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