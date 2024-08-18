Haberler Haberler

Canlı altın fiyatları son dakika | 18 Ağustos anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 18 Ağustos Pazar 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:56 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Canlı altın fiyatları son dakika | 18 Ağustos anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

18 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Ağustos Pazar 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 33,66 (Alış) - 33,68 (Satış)

EURO: 37,11 (Alış) - 37,13 (Satış)

STERLİN: 43,44 (Alış) - 43,66 (Satış)

1 DOLAR = 33,69 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉18 Ağustos Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.715,77₺

Gram altın satış: 2.716,54₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.429,00₺

Çeyrek altın satış: 4.504,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.885,00₺

Yarım altın satış: 8.999,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 17.744,00₺

Tam altın satış: 17.944,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.109,00₺

Cumhuriyet altını satış: 18.383,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.154,00₺

Ata altın satış: 18.412,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Ağustos Pazar günü saat 06.26 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'de Ansu Fati sürprizi!
S Sport
DİĞER
3 dönüm arazide 25 bin TL’ye oturuyor! Ünlü diyetisyen Dilara Koçak ev sahibiyle mahkemelik oldu!
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
G.Saray dev rakamı garantileyebilir!
Galatasaray'a Uruguaylı on numara!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe İzmir'de berabere kaldı! F.Bahçe İzmir'de berabere kaldı! 01:42
Mourinho: Çalıştığımız yerden gol yedik! Mourinho: Çalıştığımız yerden gol yedik! 01:42
Karşılaşmada penaltı kararı! İşte o pozisyon Karşılaşmada penaltı kararı! İşte o pozisyon 01:42
Göztepe'nin golüne VAR engeli! Göztepe'nin golüne VAR engeli! 01:42
Kayseri'de kazanan Sivas! Kayseri'de kazanan Sivas! 01:42
İşte Beşiktaş ve G.Saray'ın gündemindeki yıldız! İşte Beşiktaş ve G.Saray'ın gündemindeki yıldız! 01:42
Daha Eski
Milliler Avrupa şampiyonu! Milliler Avrupa şampiyonu! 01:42
Kerem için bomba transfer iddiası! S. Moskova derken... Kerem için bomba transfer iddiası! S. Moskova derken... 01:42
Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı! Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı! 01:42
F.Bahçe'den tarihi başarı! Avrupa'nın en iyi takımları arasında F.Bahçe'den tarihi başarı! Avrupa'nın en iyi takımları arasında 01:42
Pedro'dan F.Bahçe'ye büyük müjde! Pedro'dan F.Bahçe'ye büyük müjde! 01:42
G.Saray ve R. Madrid'den tarihi transfer savaşı! G.Saray ve R. Madrid'den tarihi transfer savaşı! 01:42