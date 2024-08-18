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Anaokulları ne zaman açılacak 2024? | MEB SON DAKİKA ANAOKULU AÇILIŞ TARİHİ 2024

Yaz tatilinin bitişine az bir zaman kala veliler anaokullarının açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Okul öncesi eğitim takvimi ve birinci sınıfların derslere başlama tarihi diğer gruplara göre farklı oluyor. Anaokulları ne zaman açılacak 2024? sorusunun yanıtı merak edilirken MEB son dakika güncel açıklamaları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:16
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Anaokulları ne zaman açılacak 2024? | MEB SON DAKİKA ANAOKULU AÇILIŞ TARİHİ 2024

MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Takvimde anaokullarının açılacağı tarih de belirtildi. Anaokulları ne zaman açılacak 2024? sorusunun yanıtı veliler tarafından araştırılırken detaylar haberimizde...

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

MEB tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Diğer gruplar için okulların açılacağı tarih ise 9 Eylül olarak belirlendi.

ARA TATİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şöyle:

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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