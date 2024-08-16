HATAY DEPREM SON DAKİKA | Hatay'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ

HATAY DEPREM SON DAKİKA | AFAD'dan alınan bilgiye göre, Hatay'da öğle saatlerinde şiddetli iki sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü Kandilli Rasathanesi'nde Suriye olarak belirtilen depremler Türkiye'de başta Hatay olmak üzere birçok ilde hissedilirken AFAD, depremin ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı bilgisini verdi. Peki Hatay'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte detaylar...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçesinin merkez üssü olarak belirlendiği iki sarsıntının ilki 5,2, diğeri ise 4,2 şiddetinde gerçekleşti. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremler 7,16 ve 7,1 km derinliklerde kaydedildi.

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6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük deprem felaketlerinden biri oldu. Depremler, merkez üsleri arasındaki 100 kilometrelik mesafeye rağmen, Türkiye ve Suriye'nin geniş bir bölgesinde hissedildi.

💥Büyüklük: Pazarcık depremi 7,7 büyüklüğünde, Elbistan depremi ise 7,6 büyüklüğündeydi. Bu depremler, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük depremler oldu.

💥Odak derinliği: Pazarcık depremi 8,6 kilometre, Elbistan depremi ise 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

💥Tsunami etkisi: Depremler, Akdeniz'de 1 metre yüksekliğinde tsunamiye yol açtı.

💥Can kaybı: Resmi açıklamalara göre, depremlerde Türkiye'de 50 bin 783, Suriye'de ise 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti.

💥Yaralananlar: Depremlerde Türkiye'de 100 binin üzerinde, Suriye'de ise 20 binin üzerinde kişi yaralandı.

💥Yıkılan binalar: Türkiye'de 35 bin 355, Suriye'de ise 10 binin üzerinde bina yıkıldı.

💥Maddi hasar: Depremlerin maddi hasarının 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

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