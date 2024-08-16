BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 AĞUSTOS rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 18,29 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 66,11 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 16 Ağustos Cuma günü yüzde 52,23 olarak ölçüldü.

💦16 AĞUSTOS 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

16 Ağustos Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,23 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 16 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %5,55

🚿 Darlık Barajı: %55,98

🚿 Elmalı Barajı: %59,69

🚿 Terkos Barajı: %66,11

🚿 Alibey Barajı: %18,29

🚿 Büyükçekmece Barajı: %50,19

🚿 Sazlıdere Barajı: %52,33

🚿 Istrancalar Barajı: %35,32

🚿 Kazandere Barajı: %19,47

🚿 Pabuçdere Barajı: %32,75

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.