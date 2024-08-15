Haberler Haberler

😷 MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLÜM ORANI SON DURUM | Maymun Çiçeği virüsünden kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç?

Dünya Sağlık Örgütü Maymun Çiçeği virüsünden kaynaklanan hastalığın çoğalmasının ardından tüm dünyada acil durum ilan etti. Hastalığa ve belirtilerine dair detaylar araştırılırken güncel veriler de merak ediliyor. Maymun Çiçeği virüsünden kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? sorularının yanıtını ve güncel durumu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
😷 MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLÜM ORANI SON DURUM | Maymun Çiçeği virüsünden kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç?

MAYMUN ÇİÇEĞİ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? | Maymun Çiçeği (monkeypox) olarak bilinen virüsün özellikle Afrika kıtasındaki hızlı yayılımı ve yeni varyantın endişe vermesi dolayısıyla DSÖ acil durum ilan etti. Grip semptomlarıyla başladığı bilinen hastalığa dair veriler merak ediliyor. Peki, Maymun Çiçeği virüsünden kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? İşte son durum...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI KAÇ?

Maymun çiçeği virüsünün ölüm oranı genellikle düşük olarak kabul edilir. Son yıllarda yapılan gözlemler ve epidemiyolojik veriler, ölüm oranının yüzde 1 civarında olduğunu göstermektedir. Ancak bu oran, hastalığın şiddetine, varyatına, kişinin genel sağlık durumuna ve sağlık hizmetlerine erişim durumuna bağlı olarak değişebilir.

WHO'ya göre sadece Afrika'da bu yıl virüsle bağlantılı 537 ölüm yaşanmış, toplam vaka sayısıysa 15 bin 600'ü geçmiştir. Bu, geçen yıl boyunca kıtada görülen toplam vaka sayısının şimdiden geçildiği anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü 2022 yılında da maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etmiştir. Maymun çiçeği genellikle daha hafif seyreden bir hastalık olup, ciddi vakalar genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya genç çocuklarda daha yaygın olabilir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erken tedavi bu tür vakaların sonuçlarını etkileyebilir.

Özellikle salgınlar sırasında ve sağlık koşulları farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir, bu nedenle güncel bilgileri yerel sağlık otoritelerinden ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi güvenilir kaynaklardan takip etmek önemlidir.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Türk Telekom
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaha'da şok gelişme: İşler tersine döndü! Peki şimdi ne olacak?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı
Icardi G.Saray'a ihtar çekti mi? Resmi açıklama geldi!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rapid Wien - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! Rapid Wien - Trabzonspor maçı yayın bilgileri! 16:56
G.Saray Konya maçına hazır! G.Saray Konya maçına hazır! 16:27
Icardi G.Saray'a ihtar çekti mi? Resmi açıklama geldi! Icardi G.Saray'a ihtar çekti mi? Resmi açıklama geldi! 16:25
G.Saray'ın Konya kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Konya kafilesi belli oldu! 15:54
Emrecan Uzunhan Antalya'ya imzayı attı! Emrecan Uzunhan Antalya'ya imzayı attı! 15:21
Beşiktaş istiyordu F.Bahçe kapıyor! Beşiktaş istiyordu F.Bahçe kapıyor! 15:14
Daha Eski
Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları başladı 14:49
Rapid Wien - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! Rapid Wien - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! 14:48
Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer teklifi! 14:45
Pochettino ABD ile anlaştı! Pochettino ABD ile anlaştı! 14:27
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları başlıyor! Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçları başlıyor! 14:11
Le Havre - PSG maçı ne zaman? Le Havre - PSG maçı ne zaman? 13:56