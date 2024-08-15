😷 MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLÜM ORANI SON DURUM | Maymun Çiçeği virüsünden kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç?

MAYMUN ÇİÇEĞİ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? | Maymun Çiçeği (monkeypox) olarak bilinen virüsün özellikle Afrika kıtasındaki hızlı yayılımı ve yeni varyantın endişe vermesi dolayısıyla DSÖ acil durum ilan etti. Grip semptomlarıyla başladığı bilinen hastalığa dair veriler merak ediliyor. Peki, Maymun Çiçeği virüsünden kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? İşte son durum...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI KAÇ?

Maymun çiçeği virüsünün ölüm oranı genellikle düşük olarak kabul edilir. Son yıllarda yapılan gözlemler ve epidemiyolojik veriler, ölüm oranının yüzde 1 civarında olduğunu göstermektedir. Ancak bu oran, hastalığın şiddetine, varyatına, kişinin genel sağlık durumuna ve sağlık hizmetlerine erişim durumuna bağlı olarak değişebilir.

WHO'ya göre sadece Afrika'da bu yıl virüsle bağlantılı 537 ölüm yaşanmış, toplam vaka sayısıysa 15 bin 600'ü geçmiştir. Bu, geçen yıl boyunca kıtada görülen toplam vaka sayısının şimdiden geçildiği anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü 2022 yılında da maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etmiştir. Maymun çiçeği genellikle daha hafif seyreden bir hastalık olup, ciddi vakalar genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya genç çocuklarda daha yaygın olabilir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erken tedavi bu tür vakaların sonuçlarını etkileyebilir.

Özellikle salgınlar sırasında ve sağlık koşulları farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir, bu nedenle güncel bilgileri yerel sağlık otoritelerinden ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi güvenilir kaynaklardan takip etmek önemlidir.