Haberler Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ağustos 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 14 Ağustos Çarşamba 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 07:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ağustos 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 14 AĞUSTOS | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 14 Ağustos Çarşamba İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 14 Ağustos 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.29

Güneşin doğuşu:👉 06.06

Öğle vakti:👉 13.14

İkindi vakti:👉 17.03

Akşam vakti:👉 20.12

Yatsı vakti:👉 21.42

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor
Ferdi'nin alternatifi belli oldu! Mou'nun eski öğrencisi
DİĞER
Estetik tutkunu 45 yaşındaki şarkıcı Hatice'nin son hali inanılmaz! "Bambaşka biri olmuş"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor
Cimbom'dan stopere dev aday! Abdülkerim ayrılırsa...
Cimbom'dan sol kanat operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni rota Yeni rota 01:26
İşte Devler Ligi'nde play-off'a kalan takımlar İşte Devler Ligi'nde play-off'a kalan takımlar 01:07
İşte Devler Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar İşte Devler Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar 01:03
Fırtına'da varsa yoksa Onuachu! Transfer böyle bitecek Fırtına'da varsa yoksa Onuachu! Transfer böyle bitecek 00:45
Cimbom'dan stopere dev aday! Abdülkerim ayrılırsa... Cimbom'dan stopere dev aday! Abdülkerim ayrılırsa... 00:43
Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..." Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..." 00:41
Daha Eski
Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor" Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor" 00:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde! İşte ülke puanında son durum F.Bahçe Avrupa Ligi'nde! İşte ülke puanında son durum 00:41
Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı! Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı! 00:41
F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti! F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti! 00:41
Icardi'den F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! Icardi'den F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! 00:41
F.Bahçe Lille maçında kırmızı kart! F.Bahçe Lille maçında kırmızı kart! 00:41