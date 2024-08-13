Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:32 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 07:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! İşte o isimler
G.Saray'dan ses getirecek hamle!
DİĞER
İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!
CANLI TAKİP | ABD'den flaş Türkiye talebi: Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için arabulucu olun
G.Saray'a Hırvat maestro! Kiralık gelecek
G.Saray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
13 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 13 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:34
Galatasaray'dan Sanchez açıklaması! Sakatlık... Galatasaray'dan Sanchez açıklaması! Sakatlık... 00:34
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor 00:34
Mourinho'dan Buruk'a gönderme! Mourinho'dan Buruk'a gönderme! 00:34
Mourinho'dan 11 açıklaması! "İkisi de sahada olacak" Mourinho'dan 11 açıklaması! "İkisi de sahada olacak" 00:34
Daha Eski
Felix'in yeni takımı belli oldu! Felix'in yeni takımı belli oldu! 00:34
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 00:34
Gaziantep uzatmada kazandı! Gaziantep uzatmada kazandı! 00:34
Danilo Pereira, tercihini açıkladı! Danilo Pereira, tercihini açıkladı! 00:34
G.Saray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından... G.Saray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından... 00:34
Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti 00:34