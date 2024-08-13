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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

13 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 13 Ağustos 2024 tarihli 32631. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 13 Ağustos Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 07:54
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 13 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 13 Ağustos Salı tarihli 32631. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

13 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 16)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 1, 3, 4, 5 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

👉13 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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