MASTERCHEF ELEME ADAYI 13 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'temavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ediyor. Yeni sezona hızla başlayan yarışmacılar 13 Ağustos tarihli yayında önce takım oyunu oynadı. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynuyor. Gecenin sonunda ise son eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 13 Ağustos Salı günü ekrana gelen bölümünde takımlar ülkenin her bölgesinden en iyi kebapları yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynadı.

Dokunulmazlığı kazanan isim EDA olurken eleme adayı ise KEREM oldu.