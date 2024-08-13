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MASTERCHEF ELEME ADAYI 13 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 13 Ağustos 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 00:11
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 13 AĞUSTOS 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'temavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ediyor. Yeni sezona hızla başlayan yarışmacılar 13 Ağustos tarihli yayında önce takım oyunu oynadı. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynuyor. Gecenin sonunda ise son eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 13 Ağustos Salı günü ekrana gelen bölümünde takımlar ülkenin her bölgesinden en iyi kebapları yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynadı.

Dokunulmazlığı kazanan isim EDA olurken eleme adayı ise KEREM oldu.

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