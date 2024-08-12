Haberler Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ağustos 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti ve yatsı namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 12 Ağustos Pazartesi 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 07:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ağustos 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 12 AĞUSTOS | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 12 Ağustos Pazartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 12 Ağustos 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.26

Güneşin doğuşu:👉 06.04

Öğle vakti:👉 13.14

İkindi vakti:👉 17.04

Akşam vakti:👉 20.14

Yatsı vakti:👉 21.46

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..."
Flaş Rafa Silva sözleri! "Hagi ve Alex..."
DİĞER
Lüks mekanın güvenliği ünlü iş insanının oğlunu darbetti! Kemikleri kırıldı 4 gün hastanede yattı
ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün'ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika'ya giderken yakalandı
F.Bahçe'ye Chelsea'den dinamo!
G.Saray için çifte sol bek iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..." Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..." 07:05
Flaş Rafa Silva sözleri! "Hagi ve Alex..." Flaş Rafa Silva sözleri! "Hagi ve Alex..." 06:58
van Bronckhorst'tan zemin isyanı! van Bronckhorst'tan zemin isyanı! 01:38
Beşiktaş galibiyetle başladı! Beşiktaş galibiyetle başladı! 01:38
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 01:38
Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon 01:37
Daha Eski
Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez! Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez! 01:37
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 01:37
F.Bahçe'de Fred sevinci! F.Bahçe'de Fred sevinci! 01:37
Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! 01:37
Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! 01:37
Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... 01:37