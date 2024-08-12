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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 AĞUSTOS rakamları

İstanbul'da kış mevisiminde beklenen miktarda yağış olmamasının ardından kuraklık alarmı veriliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 54,16 olarak ölçüldü. İşte 13 Ağustos 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 22:59
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 AĞUSTOS rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 21,28 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 68,03 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Ağustos Salı günü yüzde 54,16 olarak ölçüldü.

💦13 AĞUSTOS 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Ağustos Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 54,16 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %57,40

🚿 Darlık Barajı: %57,45

🚿 Elmalı Barajı: %61,04

🚿 Terkos Barajı: %68,03

🚿 Alibey Barajı: %21,28

🚿 Büyükçekmece Barajı: %51,79

🚿 Sazlıdere Barajı: %52,41

🚿 Istrancalar Barajı: %33,98

🚿 Kazandere Barajı: %22,72

🚿 Pabuçdere Barajı: %34.96

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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