YÖKDİL/2 SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak?

YÖKDİL/ SONUÇLARI 2024 | ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı bu yıl ikinci kez düzenlendi. 11 Ağustos Pazar günü yapılan sınava binlerce aday katılım sağladı. Geçerli puanı almak için emek veren adaylar osnuçlar için de araştırmalara başladı. Peki, ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...

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2024 YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Ağustos 2024 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.