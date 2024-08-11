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Yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? | Yaz tatili uzatıldı mı, kısaltıldı mı? - MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Ağustos ayının gelişiyle birlikte yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu yıl okulların ne zaman açılacağını merak eden veliler ve öğrenciler kalan vakitte yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmek istiyor. Yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili uzatıldı mı, kısaltıldı mı? sorularının yanıtları merak edilirken MEB son dakika açıklaması ve güncel detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 17:34
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Yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? | Yaz tatili uzatıldı mı, kısaltıldı mı? - MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni yılda eğitim öğretim başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıklanması ile birlikte öğrenci ve veliler detayları merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ne zaman kapanacak? Ara tatil tarihleri ne?

YAZ TATİLİ KISALDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

5'İNCİ VE 9'UNCU SINIFLARA UYUM AMAÇLI REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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