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Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? | 2024 YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda belli olmasının ardından üniversite öğrenci adaylarının tercih süreci de tamamlandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. Tercih sonucu heyecanı sürerken bir yandan da güncel gelişmeler takip ediliyor. Peki, Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 20:34
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Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? | 2024 YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS tercih sonuçları üniversite adayları tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. 2 Ağustos 2024 itibarıyla tercih dönemi sona ermişti. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. YKS tercih sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını ve güncel bilgileri sizler için derledik.

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgileri haberimizin içerisinde takip edebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

👉YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

👉ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

👉ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

  • Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
  • 2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
  • Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
  • Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu
  • Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
  • 2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

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