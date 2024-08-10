Haberler Haberler

TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri 2024 - tv 8 canlı izle

TV 8 canlı izlemek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Programları ve dizileri ile dikkat çeken TV 8'de özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programları oldukça fazla takip ediliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 07:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri 2024 - tv 8 canlı izle

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalı TV8 için canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte TV8 frekans bilgileri 2024 ve TV8 canlı yayın izleme linki...

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI SÜRPRİZİ!

TV 8'de 18 Nisan Perşembe günü futbolseverlere sürpriz bir yayın yer alacak. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak. Exxen platformundan yayınlanması beklenen müsabakanın TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!
Digne transferinde beklenmeyen sorun!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Hatayspor maçında ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! İlk haftadan sosyal medya çılgına döndü: Lucas Torreira…
İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi! En az 100 Filistinli hayatını kaybetti
F.Bahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
10 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 10 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:54
F.Bahçe'de Amrabat coşkusu! F.Bahçe'de Amrabat coşkusu! 00:55
Okan Buruk'tan Batshuayi sözleri Okan Buruk'tan Batshuayi sözleri 00:53
Zaha'nın yeni adresi belli oldu! Zaha'nın yeni adresi belli oldu! 00:53
G.Saray sezona galibiyetle başladı! G.Saray sezona galibiyetle başladı! 00:53
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor! G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor! 00:53
Daha Eski
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! 00:53
Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! 00:52
Beşiktaş'ta flaş ayrılık Beşiktaş'ta flaş ayrılık 00:52
Eski F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a! Günün transfer bombası Eski F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a! Günün transfer bombası 00:52
Kerem cephesinden Moskova açıklaması! Kerem cephesinden Moskova açıklaması! 00:52
'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 00:52