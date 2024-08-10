Haberler Haberler

TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT Spor ekranı canlı yayın HD - TRT Spor Euro 2024 CANLI FULL

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 07:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI İZLE KESİNTİSİZ | TRT Spor ekranı canlı yayın HD - TRT Spor Euro 2024 CANLI FULL

TRT SPOR CANLI İZLE - Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Digne transferinde beklenmeyen sorun!
REKLAM
DİĞER
Tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason dolandırıcıların kurbanı oldu! Dolandırıcılara 100 bin lira kaptırdılar!
İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi! En az 100 Filistinli hayatını kaybetti
F.Bahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
10 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 10 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:54
F.Bahçe'de Amrabat coşkusu! F.Bahçe'de Amrabat coşkusu! 00:55
Okan Buruk'tan Batshuayi sözleri Okan Buruk'tan Batshuayi sözleri 00:53
Zaha'nın yeni adresi belli oldu! Zaha'nın yeni adresi belli oldu! 00:53
G.Saray sezona galibiyetle başladı! G.Saray sezona galibiyetle başladı! 00:53
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor! G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor! 00:53
Daha Eski
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! 00:53
Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! 00:52
Beşiktaş'ta flaş ayrılık Beşiktaş'ta flaş ayrılık 00:52
Eski F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a! Günün transfer bombası Eski F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a! Günün transfer bombası 00:52
Kerem cephesinden Moskova açıklaması! Kerem cephesinden Moskova açıklaması! 00:52
'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 00:52