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TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 maç izle canlı yayın KESİNTİSİZ - CANLI TRT 1 İZLE

Yayın hayatına başladığı günden bu yana Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları arasındaki yerini koruyan TRT1, Paris 2024 Olimpiyat oyunlarını canlı ve kesintisiz olarak yayınlıyor. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun ilk televizyon kanalı olan TRT1'i Full HD kalitede izlemek isteyenler için seyircilere sunulan TRT Tabii uygulaması ile internet olan her yerden erişim sağlanabilen TRT1 canlı yayın linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 10:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 07:42
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TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 maç izle canlı yayın KESİNTİSİZ - CANLI TRT 1 İZLE

👉TRT1 CANLI YAYIN izlemek için TIKLAYIN

TRT1 PROGRAMLARI

PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

Pelin Çift ile Gündem Ötesi, insanın en temel sorusu yaratılışa ait sırları bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorguluyor. Gündem Ötesi ilgi çekici konuları ve uzman konuklarıyla bildiğinizden fazlasını TRT1 ekranlarına taşıyor. Pelin Çift İle Gündem Ötesi TRT1'de...

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SEN TÜRKÜLERİ SÖYLE - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

3'TE 3 - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" TRT 1 ekranlarında kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" te bilgiyle yarışacak bilgiyle kazanacaksınız. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey üç soruyu art arda doğru cevaplayarak 3'te 3 yapmak. "3'TE 3" te sorular da üç şıktan oluşuyor. Her üç soruda bir kez "Bir şıkkı ele" jokerini kullanarak Prof. Dr. Tufan Gündüz'den yardım alabilirsiniz. Böylece kalan iki şıkla doğru cevaba bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ayrıca her 3'te 3 yaptığınızda "Tamam" diyerek kazandığınız ödülle yarışmadan ayrılabilir veya "Devam" diyerek daha yüksek ödüller için yarışmaya devam edebilirsiniz. Yarışmanın herhangi bir noktasında kırmızı butona bastığınızda ise en son tamamladığınız üçlemenin yarısı ile yarışmadan çekilebillirsiniz. Tüm soruları doğru cevapladığınızda kazanacağınız büyük ödül tam 500 bin lira. Tarihten sinemaya, coğrafyadan edebiyata, spordan fen bilimlerine birçok alandan sorularla hem yarışmak hem de kazanmak için www.3te3.tv adresinden başvuru yapabilirsiniz.

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ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

"Alişan ile Hayata Gülümse" programı, alanında saygın ve güvenilir uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak.

Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatacak, önemli noktaların altını çizecek. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşacak. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara gelecek.

Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı'dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri "Alişan ile Hayata Gülümse"de yer alacak.

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BU TOPRAĞIN SESİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZL

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TRT1 DİZİLERİ

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

BENİM GÜZEL AİLEM - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

GÖNÜL DAĞI - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

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TEŞKİLAT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

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