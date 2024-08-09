Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:32 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 07:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

3 yıldızdan birisi F.Bahçe'ye gelecek
Reklam
DİĞER
‘Hayatım erkekleri beklemekle geçiyor’ Nesrin Cavadzade’den bomba itiraf!
Roblox'a erişim engeli getirildi! Firmadan açıklama geldi! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü! Darısı TikTok'a
F.Bahçe'ye İtalyan dinamo!
Transferde söz G.Saray'ın! İtalyan yıldız listeye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına evinde kaybetti! Fırtına evinde kaybetti! 00:41
Başakşehir avantajı kaptı! Başakşehir avantajı kaptı! 00:41
Avcı: Özür diliyoruz! Avcı: Özür diliyoruz! 00:41
İşte ülke puanımızda son durum! İşte ülke puanımızda son durum! 00:41
Jose'nin göz bebeği F.Bahçe yolunda! Jose'nin göz bebeği F.Bahçe yolunda! 00:41
TFF'den flaş açıklama! TFF'den flaş açıklama! 00:41
Daha Eski
Bir dönem resmen sona erdi! Pepe... Bir dönem resmen sona erdi! Pepe... 00:41
İlkay'dan transfer açıklaması! İlkay'dan transfer açıklaması! 00:41
Kerem'in menajerinden transfer açıklaması! Kerem'in menajerinden transfer açıklaması! 00:41
G.Saray'a önerilmişti! İngiliz takımı peşine düştü G.Saray'a önerilmişti! İngiliz takımı peşine düştü 00:41
F.Bahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak F.Bahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak 00:41
F.Bahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu F.Bahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu 00:41