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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 AĞUSTOS rakamları

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlarda son durum merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 54,92 olarak ölçüldü. İşte 9 Ağustos 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 22:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 09:53
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 AĞUSTOS rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 22,37 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 68,73 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 9 Ağustos Cuma günü yüzde 54,92 olarak ölçüldü.

💦9 AĞUSTOS 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

9 Ağustos Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 54,92 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 9 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %58,68

🚿 Darlık Barajı: %58

🚿 Elmalı Barajı: %61,29

🚿 Terkos Barajı: %68,73

🚿 Alibey Barajı: %22,37

🚿 Büyükçekmece Barajı: %52,32

🚿 Sazlıdere Barajı: %52,59

🚿 Istrancalar Barajı: %33,35

🚿 Kazandere Barajı: %23,71

🚿 Pabuçdere Barajı: %35,57

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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