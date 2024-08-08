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TUS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | TUS-2 sınav yerleri nasıl öğrenilir? - ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

TUS 2. dönem sınavı için bekleyiş sürerken sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava doktor adayları uzmanlık almak amacıyla giriyor. Peki, TUS-2 sınav yerleri nasıl öğrenilir? TUS/2 sınav giriş belgesi sorgulama erkanı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 19:05
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TUS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | TUS-2 sınav yerleri nasıl öğrenilir? - ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

TUS/2 SINAV TARİHİ 2024 | ÖSYM tarafından düzenlenen TUS 2. dönem sınavı için bekleyiş başladı. Geçtiğimiz haftalarda 1. dönem sınav sonuçları açıklanmıştı. Tıp alanında eğitim görmüş ve uzmanlık almak isteyen adaylar 2. dönem sınav takvimi ile ilgili araştırmalar yapıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak? TUS-2 sınav yerleri nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

TUS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS/2 SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS 2. dönem sınavı için sınav yerleri açıklandı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilirler.

TUS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alındı.

TUS NEDİR?

Tıpta uzmanlık sınavı, tıp fakültesi mezunlarının bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi alabilmek için girmeleri gereken bir sınavdır. Türkiye'de "TUS" olarak bilinen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, bu amaca yönelik düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, tıp fakültesi mezunlarının çeşitli tıbbi uzmanlık dallarında uzmanlık eğitimi alabilmeleri için bir kapı olarak kabul edilir. Sınav sonucuna göre adaylar, tercih ettikleri uzmanlık dallarında eğitim alabilecekleri hastanelere yerleştirilirler.

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