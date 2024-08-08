Haberler Haberler

NAMAZ VAKİTLERİ 8 Ağustos 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 8 Ağustos Perşembe 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 07:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ 8 Ağustos 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 8 AĞUSTOS | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 8 Ağustos Perşembe İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 8 Ağustos 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.20

Güneşin doğuşu:👉 06.00

Öğle vakti:👉 13.15

İkindi vakti:👉 17.07

Akşam vakti:👉 20.20

Yatsı vakti:👉 21.53

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Reklam
Mourinho İlkay'ı istiyor!
DİĞER
Dünyaca ünlü Çek model Tereza Maxova: Oğlum arkeolog olacak
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Bomba şeklinde tuğla detayı...
G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek
F.Bahçe'ye PSG'den orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 8 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:47
G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek 23:02
Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı? Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı? 23:02
F.Bahçe'ye PSG'den orta saha! F.Bahçe'ye PSG'den orta saha! 23:02
Fırtına stoperine kavuştu! Fırtına stoperine kavuştu! 23:02
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif! Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif! 23:02
Daha Eski
Buruk'tan Kerem açıklaması! Buruk'tan Kerem açıklaması! 23:02
Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım Arda Güler için 100 milyon Euro! İşte o takım 23:01
Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! Okan Buruk'tan flaş Yusuf Yazıcı kararı! 23:01
G.Saray'dan bir isim daha gidiyor! G.Saray'dan bir isim daha gidiyor! 23:01
G.Saray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! G.Saray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! 23:01
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! 23:01