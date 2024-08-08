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Çukurova Havalimanı nerede, ne zaman açılacak? | Çukurova Bölgesel Havalimanı açıldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı’nın merakla beklenen açılış tarihini duyurdu. Çevresindeki iki ile de yakınlığıyla konumlanan havalimanı Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58'inci kapısı olarak adını tarihe yazdıracak. Peki, Çukurova Havalimanı nerede, ne zaman açılacak? | Adana Çukurova Havalimanı açıldı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 16:45 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 16:52
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Çukurova Havalimanı nerede, ne zaman açılacak? | Çukurova Bölgesel Havalimanı açıldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin sivil havacılık alanında önemli bir yapı taşı olacağını vurgulayarka açılış tarihini duyurdu. Adana, Mersin ve Osmaniye illerine hizmet verecek olan havalimanının yapım ihalesi 15 Aralık 2011'de gerçekleştirildi. Çukurova Havalimanı nerede, ne zaman açılacak? | Adana Çukurova Havalimanı açıldı mı? sorularının yanıtları merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

ÇUKUROVA HAVALİMANI NEREDE?

Çukurova Uluslararası Havalimanı Türkiye'nin Mersin ilinin Tarsus ilçesinin Karsavran Mahallesi yakınlarında yer almaktadır. Hem Adana'ya hem de Mersin'e yakınlığı nedeniyle Bölgesel Havalimanı olarak da adlandırılmaktadır.

ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Çukurova Havalimanı 10 Ağustos Cumartesi günü açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58'nci kapısı olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sadece bu yılın başından bu yana; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açıldı ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarıyla uzaya fırlatıldı. Şimdi de ülkemizin 58. havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız."

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Uraloğlu, "Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır." dedi.

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