BİM AKTÜEL KATALOG 9 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Dijitsu 65 İnç UHD Google TV: 15.490 TL
Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV: 11.990 TL
43 İnç Frameless Full HD Google TV: 6.275 TL
32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 3.790 TL
Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 21.975 TL
Dijitsu 65 İnç UHD Google TV: 15.490 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.795 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge: 3.975 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 490 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.200 TL
Brode Perde: 179 TL
Süet Fon Perde: 329 TL
Termo İzolasyonlu Çanta: 299 TL
Yastık Alezi: 34 TL
Paspas: 99 TL