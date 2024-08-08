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BİM AKTÜEL KATALOG 9 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 9 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 08:31
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BİM AKTÜEL KATALOG 9 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Dijitsu 65 İnç UHD Google TV: 15.490 TL
Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV: 11.990 TL
43 İnç Frameless Full HD Google TV: 6.275 TL
32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 3.790 TL
Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 21.975 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 9 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.795 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge: 3.975 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 490 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.200 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 9 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Brode Perde: 179 TL
Süet Fon Perde: 329 TL
Termo İzolasyonlu Çanta: 299 TL
Yastık Alezi: 34 TL
Paspas: 99 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 9 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Çantalı Vakumlu Hurç XXL: 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XL: 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurç L: 79 TL
Raf Organizer: 69 TL
Maga Kutulu Hurç: 109 TL
Vakumlu Hurç: 99 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 9 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık: 115 TL
Chef's Yuvarlak Tepsi: 229 TL
Gold Askılı Fincanlık/KAğırt Havluluk Çeşitleri: 99 TL

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