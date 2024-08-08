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BİLSEM MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA 2024 | BİLSEM mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek gibi alanlarda uygulanan sınav sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler mülakat sonucuna göre belli olacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 20:24
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BİLSEM MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA 2024 | BİLSEM mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının takvime göre 31 Temmuz'da erişime açılacağı belirtilmişti. Mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. BİLSEM mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

2024 Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM sonuçlarının 31 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu, ancak sonuç sorgulama ekranı erişime açılmadı.

2024 yılı BİLSEM mülakat sınavı sonuçlarının yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları ise meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Adayların sınav sonuçları T.C kimlik numarası doğum tarihi bilgileri ile görüntülenebilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek.

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