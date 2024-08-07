Haberler Haberler

TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri 2024 - tv 8 canlı izle

TV 8 canlı izlemek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Programları ve dizileri ile dikkat çeken TV 8'de özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programları oldukça fazla takip ediliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:31 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8 CANLI YAYIN | TV8 frekans bilgileri 2024 - tv 8 canlı izle

TV8 CANLI İZLE | 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir ulusal televizyon ve eğlence kanalı TV8 için canlı izle araştırmaları hız kazandı. İşte TV8 frekans bilgileri 2024 ve TV8 canlı yayın izleme linki...

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI SÜRPRİZİ!

TV 8'de 18 Nisan Perşembe günü futbolseverlere sürpriz bir yayın yer alacak. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak. Exxen platformundan yayınlanması beklenen müsabakanın TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan!
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lille maçına damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahillik başvurusu
Kerem'den flaş açıklama!
Mourinho o yıldız için ısrarcı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! 09:20
Kerem'den flaş açıklama! Kerem'den flaş açıklama! 08:59
Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor" Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor" 08:56
7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:59
Sanchez için çılgın teklif! Sanchez için çılgın teklif! 01:02
PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! 00:51
Daha Eski
Mourinho: Onu özlüyorum! Mourinho: Onu özlüyorum! 00:36
F.Bahçe Fransa'da kaybetti! F.Bahçe Fransa'da kaybetti! 00:36
F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! 00:36
Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! 00:35
Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! 00:35
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi 00:35