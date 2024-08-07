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SON DAKİKA DEPREM! ADANA beşik gibi sallandı! 7 Ağustos artçı depremler ve büyüklükleri | AFAD - Kandilli Rasathanesi

Adana'da sabah saatlerinde arka arkaya meydana gelen şiddetli depremler vatandaşları tedirgin etti. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıların ardından bölgedeki son depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 7 Ağustos Çarşamba 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 07:36
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SON DAKİKA DEPREM! ADANA beşik gibi sallandı! 7 Ağustos artçı depremler ve büyüklükleri | AFAD - Kandilli Rasathanesi

SON DAKİKA DEPREM 7 AĞUSTOS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 7 Ağustos Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

7 AĞUSTOS MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.08.07 05:32:26 4.7 MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

2024.08.07 05:58:48 3.6 MINNETLI-KOZAN (ADANA)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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