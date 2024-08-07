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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 7 - 13 Ağustos ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 7 - 13 Ağustos kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 08:47
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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 7 - 13 Ağustos ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü 350 g: 89 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 32,50 TL
Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 1 kg: 139 TL
Sütaş/İçim Tam Yağlı Kaymaksız Yoğurt: 39,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 7 - 13 Ağustos ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mon Amour Diamond Shine LipGloss: 48,90 TL
Mon Amour SPF 30 Lip Balm: 34,90 TL
Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml: 74,90 TL
Tocca Kadın Şeffaf İkili Toka Çeşitleri: 59,90 TL
Niche Parfüm Kadın EDT 100 ml: 99 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 7 - 13 Ağustos ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Alpina Beyaz Ankastre Set: 5.999 TL
Cam Kavanoz 5L: 109 TL
Cam Kavanoz 3 L: 69,95 TL
Kapaksız Kavanoz 1000 cc: 12,95 TL
Kapaksız Kavanoz 425 cc: 10,95 TL

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