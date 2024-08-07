ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 7 - 13 Ağustos ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü 350 g: 89 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 32,50 TL
Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 1 kg: 139 TL
Sütaş/İçim Tam Yağlı Kaymaksız Yoğurt: 39,90 TL
Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü 350 g: 89 TL
Mon Amour Diamond Shine LipGloss: 48,90 TL
Mon Amour SPF 30 Lip Balm: 34,90 TL
Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml: 74,90 TL
Tocca Kadın Şeffaf İkili Toka Çeşitleri: 59,90 TL
Niche Parfüm Kadın EDT 100 ml: 99 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set: 5.999 TL
Cam Kavanoz 5L: 109 TL
Cam Kavanoz 3 L: 69,95 TL
Kapaksız Kavanoz 1000 cc: 12,95 TL
Kapaksız Kavanoz 425 cc: 10,95 TL