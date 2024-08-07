Haberler Haberler

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 7 Ağustos son depremler

Akdeniz Girit Adası açıklarında öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. 4,3 şiddetinde gerçekleşen sarsıntının hemen ardından 2 dakika sonra aynı bölgede bir de 5,2 şiddetinde sarsıntı yaşandı. Çevre illerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar, depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında araştırmalara başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin detaylarını duyurduğu depreme ilişkin sorgulanan 'Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 7 Ağustos son depremler' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | Deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 7 Ağustos son depremler

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | Akdeniz'de öğle saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde büyüklükleri 4,3 ve 5,2 olarak açıklanan deprem hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre, Akdeniz Girit Adası açıklarında 4,3 şiddetinde deprem gerçekleşti. Sarsıntı 5.0 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi. 2 dakika sonra aynı bölgede bu kez de 5,2 şiddetinde bir sarsıntı yaşandı. AFAD ise depremlerin şiddetini 3,1 ve 4,9 olarak duyurdu.

2020 İZMİR DEPREMİ

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde toplam 114 kişi hayatını kaybetti. Bu deprem, özellikle Seferihisar açıklarında gerçekleşti ve birçok bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Deprem sonrasında en az 962 kişi yaralandı ve 106 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Depremin ardından bölgede 850'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi ve arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama kurtarma çalışmalarına katılarak 116 personel, 11 sahil güvenlik botu ve 3 helikopter ile destek verdi.

Deprem sonrası, AFAD ve Türk Kızılay tarafından bölgeye çok sayıda çadır, battaniye, yatak ve diğer acil yardım malzemeleri gönderildi. Ayrıca, psikososyal destek ekipleri de bölgeye sevk edilerek depremden etkilenenlere yardım sağladı.

F.Bahçe'ye PSG'den orta saha!
G.Saray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den!
DİĞER
Lille Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert eleştiri! "Oyuncu seçimleri ilginç! Yılların kurt hocası..."
Mama lobisi yine istismar peşinde! 'Köpek Velisi' Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması: Devam edilecek mi?
G.Saray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! G.Saray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! 12:13
Yusuf Dikeç'ten İrfan Can Kahveci paylaşımı! Yusuf Dikeç'ten İrfan Can Kahveci paylaşımı! 12:10
Dünya yıldızından F.Bahçe'ye müjde! Branco Almanya'ya uçuyor Dünya yıldızından F.Bahçe'ye müjde! Branco Almanya'ya uçuyor 11:43
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması: Devam edilecek mi? Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması: Devam edilecek mi? 11:42
G.Saray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı G.Saray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı 11:25
Sporting Braga - Servette maçı ne zaman? Sporting Braga - Servette maçı ne zaman? 11:16
Daha Eski
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps maçı ne zaman? Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps maçı ne zaman? 11:02
Trabzonspor Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor Trabzonspor Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor 11:01
Celje - Shamrock Rovers maçı ne zaman? Celje - Shamrock Rovers maçı ne zaman? 10:57
Panathinaikos - Ajax maçı ne zaman? Panathinaikos - Ajax maçı ne zaman? 10:55
F.Bahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum F.Bahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum 10:42
Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? 10:38