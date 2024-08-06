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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 6 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

6 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 6 Ağustos 2024 tarihli 32624. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Ağustos Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 07:53
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 6 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 6 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Ağustos Salı tarihli 32624. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8787)

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8788)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

–– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği

–– Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/26)

–– Gaziray Hattında ve Arayüzleri Uyumlu Olan Diğer Banliyö Hatlarında Kullanılacak Banliyö Tren Setlerinin Tip Onay ve Tescil Kriterlerine İlişkin Tebliğ

👉6 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2024/2 (Değişik İşler), K: 2024/2 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2024 Tarihli ve 2020/39912 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2021/1094 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2021/56916 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/5/2024 Tarihli ve 2022/103452 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2024 Tarihli ve 2021/30997 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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