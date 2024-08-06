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KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuru ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı, bu yıl 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava katılacak adaylar için başvuru sürecinin başlamasına sayılı günler kala başvuru detayları için araştırmalar hız kazandı. Peki KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman? Nasıl ve nereden başvurulur? Detaylar ve KPSS DHBT sınav başvuru ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 09:01
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KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuru ekranı

KPSS DHBT SINAV DETAYLARI | ÖSYM'nin Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlere yönelik düzenlediği KPSS DHBT sınavı için geri sayım devam ediyor. Her yıl binlerce adayın başvuruda bulunduğu sınav, bu sene 22 Eylül Pazar günü yapılacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvimde başvuru tarihleri de açıklanırken KPSS adayları tarafından sorgulanan 'KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman? Nasıl ve nereden başvurulur?' sorularının cevabını sizler için derledik.

KPSS DHBT SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu için başvurular, 9 Ağustos-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS DHBT SINAVINA NASIL VE NEREDEN BAŞVURULUR?

KPSS DHBT sınavı için başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024 KPSS kılavuzu paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

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