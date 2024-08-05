KABİNE TOPLANTISI 5 AĞUSTOS 2024 | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Türkiye gündemini meşgul eden iç ve dış siyasi konuların yanı sıra gündemdeki meselelerin de görüşülüp çözüme bağlanacağı Kabine Toplantısı yakındna takip ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri neler? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün (5 Ağustos 2024) yapılacak. Beştepe'deki toplantı'nın 16:00'da başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Toplantının ana gündem maddesini İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması oluşturacak. Suikast sonrası Ortadoğu'da artan gerilimle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik misilleme açıklaması, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da masaya yatırılacak.

Artan gerilime karşı Türkiye'nin atabileceği adımlar ve diplomatik ilişkiler de toplantıda görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine Toplantısının sona ermesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.