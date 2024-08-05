Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi için internet üzerinden arama motorlarında bilgiler araştırılıyor... Tüm dünyanın gözünün kulağının burada olacağı kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Ayrıntılar ise şu şekilde:

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 13.00'da başlayacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇENİN MUHTEMEL RAKİPLERİ (LILLE'İ ELEMESİ HALİNDE)

Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi

Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Galatasaray'ın kura çekiminde muhtemel rakipleri şu şekilde;

Dinamo Zagreb

Young Boys

Kızılyıldız

PAOK - Malmö eşleşmesinin galibi

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi