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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'în da rakipleri yapılacak olan bu kura çekiminden sonra belli olacak? Peki, kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı ve tüm merak ediler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:12
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi için internet üzerinden arama motorlarında bilgiler araştırılıyor... Tüm dünyanın gözünün kulağının burada olacağı kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Ayrıntılar ise şu şekilde:

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 13.00'da başlayacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek.

👉🏼KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

FENERBAHÇENİN MUHTEMEL RAKİPLERİ (LILLE'İ ELEMESİ HALİNDE)

Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi

Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Galatasaray'ın kura çekiminde muhtemel rakipleri şu şekilde;

Dinamo Zagreb

Young Boys

Kızılyıldız

PAOK - Malmö eşleşmesinin galibi

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi

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