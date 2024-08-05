Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi için internet üzerinden arama motorlarında bilgiler araştırılıyor... Tüm dünyanın gözünün kulağının burada olacağı kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Ayrıntılar ise şu şekilde:
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 13.00'da başlayacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek.
👉🏼KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
FENERBAHÇENİN MUHTEMEL RAKİPLERİ (LILLE'İ ELEMESİ HALİNDE)
Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi
Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Galatasaray'ın kura çekiminde muhtemel rakipleri şu şekilde;
Dinamo Zagreb
Young Boys
Kızılyıldız
PAOK - Malmö eşleşmesinin galibi
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi