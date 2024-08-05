Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrpa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri yapılacak olan kura çekimi ile belli olacak. Peki, iki takımın da kura çekimini hangi kanal ne zaman verecek? İki takımın muhtemel rakipleri kimler? İşte cevaplar...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakipleri bugün saat 14:00'teki kura çekimi sonrası belli olacak. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakiplerini belli olacağı kura çekimi UEFA tarafından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Panathinaikos - Botev / Ajax

Braga / Servette

Panevezys / Maccabi Tel Aviv

Molde - Silkeborg / Cercle Brugge - Kilmarnock

Kryvbas KR / Viktoria Plzen

Partizan / Lugano

Karabağ / Ludogorets (Kaybeden)

Midtjylland / Ferencvaros (Kaybeden)

Malmö / PAOK (Kaybedeni)

Slovan Bratislava / APOEL (Kaybeden)

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

LASK

Anderlecht

Panathinaikos - Ajax galibi

Braga - Servette galibi

Panevezys - Maccabi Tel Aviv galibi

Molde - Cercle Brügge galibi

Viktoria Plzen - Krywyj Rih galibi

Karabağ - Ludogorets mağlubu

Partizan - Lugano galibi

Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

Malmö - PAOK mağlubu

Slovan Bratislava - APOEL mağlubu