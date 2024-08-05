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Başakşehir'in rakibi belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Son dakika haberleri... Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün yayınlanacak. merak edenler için yayın bilgileri ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:23 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:27
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Başakşehir'in rakibi belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Iberia Tiflis ile karşı karşıya gelecek olan RAMS Başakşehir'in, rakibini elemesi durumda yükseleceği play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Peki, kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, 5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak ve UEFA TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

👉🏼KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Botev - Zrinjski eşleşmesinin galibi

Maribor - Vojvodina eşleşmesinin galibi

Petrocub - New Saints eşleşmesinin mağlubu

Ruzomberok - Hajduk Split eşleşmesinin galibi

Osijek - Zira eşleşmesinin galibi

Kİ - Borac Banja Luka eşleşmesinin mağlubu

Trnava - Wisla Krakow eşleşmesinin galibi

Ararat - Puskas Akademia eşleşmesinin galibi

Kilmarnock - Tromso eşleşmesinin galibi

St Mirren - Brann eşleşmesinin galibi

St Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi

Auda - Drita eşleşmesinin galibi

Celje - Shamrock Rovers eşleşmesinin mağlubu

Hacken - Paide eşleşmesinin galibi

Krvybas - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

CSKA 1948 - Pafos eşleşmesinin galibi

Paks - Mornar eşleşmesinin galibi

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps eşleşmesinin mağlubu

St Partick's Athletic - Sabah eşleşmesinin galibi

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise play-off turuna kalması halinde 22 ve 29 Ağustos'ta bu turun maçlarını oynayacak.

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