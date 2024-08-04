YATSI NAMAZI VAKİTLERİ DİYANET 2024 | Yatsı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? - Yatsı namazı kılınışı

Yatsı namazı, üç rekât farz ve iki rekât sünnetten oluşur. Ayrıca, yatsı namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar da vardır. Yatsı namazı, geceyi ihya etmek, manevi olarak huzur bulmak ve Allah'a yakınlaşmak için önemli bir fırsattır. Yatsı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet ve 3 rekat vacip olan vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır. Yatsı namazından sonra ayrıca 3 rekat vitir namazı kılınır. Yatsı namazı vakti, şafağın kaybolmasıyla başlayıp, gece yarısı sona ermektedir.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı Namazının 4 Rekat Sünnetinin Kılınışı

1. Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekatlık ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir:

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Daha sonra"Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3. Rekat

Sübhaneke okunur.

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

4. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

hemen farza kalkılır.

Yatsı Namazının 4 Rekat Farzının Kılınışı

1. Rekat

Kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat

Besmele çekilir:"Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur

"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

4. Rekat

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra. Sünnet namazına başlanır.

Yatsı Namazının Son 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

1. Rekat

Niyet edilir:"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur

Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir

"Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

2. Rekat