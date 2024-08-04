Canlı altın fiyatları son dakika | Anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

4 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ağustos Pazar 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 33,17 (Alış) - 33,23 (Satış)

EURO: 36,24 (Alış) - 36,28 (Satış)

STERLİN: 42,03 (Alış) - 42,24 (Satış)

1 DOLAR = 33, 23 TL

👉4 Ağustos Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.608,16₺

Gram altın satış: 2.608,81₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.236,00₺

Çeyrek altın satış: 4.309,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.499,00₺

Yarım altın satış: 8.610,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.971,00₺

Tam altın satış: 17.167,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.382,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.644,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.337,00₺

Ata altın satış: 17.615,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ağustos Pazar günü saat 06.41 itibarıyla alınmıştır.