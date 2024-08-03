YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI? | 2024 ÖSYM YKS tercihleri son gün ne zaman?

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI? | YKS sınavlarına katılan adaylar için tercih süreci devam ediyor. Milyonlarca adayın üniversite ve bölüm seçmesi için tanınan hak, 2 Ağustos Cuma günü sona erecekti. Ancak ÖSYM, yaptığı açıklama ile tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. Peki 2024 ÖSYM YKS tercihleri son gün ne zaman? İşte detaylar...

2024 ÖSYM YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi, depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS'de adaylar en fazla 24 tercih yapma hakkına sahiptir.

2024 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YKS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

👉 ÖSYM'nin giriş sayfasına giderek giriş yapın.

👉 YKS tercih sayfasına tıklayın.

👉 Tercih yapmak istediğiniz sırayla, tercih etmek istediğiniz üniversite bölümünün kodunu yazın.