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PENDİK SU KESİNTİSİ - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (3 Ağustos 2024)

Pendik 3 Ağustos Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Pendik su kesintisi olan mahalleleri ve 3 Ağustos 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 11:08
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PENDİK SU KESİNTİSİ - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (3 Ağustos 2024)

PENDİK SU KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Pendik'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 3 Ağustos 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Pendik 3 Ağustos Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

PENDİK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: AHMET YESEVİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/08/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/08/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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