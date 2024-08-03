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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 AĞUSTOS rakamları

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlarda son durum merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 57,1 olarak ölçüldü. İşte 3 Ağustos 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 09:50
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 AĞUSTOS rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 25,49 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 70,86 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 3 Ağustos Cumartesi günü yüzde 57,1 olarak ölçüldü.

💦3 AĞUSTOS 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

3 Ağustos Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 57,1 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 3 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %61,71

🚿 Darlık Barajı: %59,84

🚿 Elmalı Barajı: %62,79

🚿 Terkos Barajı: %70,86

🚿 Alibey Barajı: %25,49

🚿 Büyükçekmece Barajı: %54,1

🚿 Sazlıdere Barajı: %53,02

🚿 Istrancalar Barajı: %35,66

🚿 Kazandere Barajı: %26,81

🚿 Pabuçdere Barajı: %37,97

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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