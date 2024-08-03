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A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

A101, haftanın yıldızları ile onlarca üründe fiyatları düşürdükçe düşürdü. Sebze meyveden şarküteri ürünlerine, tavuktan deterjana, çaydan şampuana binlerce ürünü aktüel fırsatıyla raflara dizen A101, zincir market şubelerinin yanı sıra A101.com.tr üzerinden de sipariş almaya devam ediyor. İşte A101'in 3 Ağustos 2024 tarihli aktüel indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 08:59
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A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

Torku Toz Şeker 3 kg: 115 TL
Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 g: 69 TL
Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 kg: 105 TL
Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 g: 10 TL
Tchibo Selection Filtre Kahve 250 g: 89 TL
Çokça Karışık Salça 830 g: 37 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g: 69 TL
Kebir/Sümeli/Kaanlar Tereyağı 500 g: 165 TL
Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1kg: 115 TL
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 kg: 119 TL
Altınkılıç/Eker Sade Kefir 1 L: 39 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

Yeğenler Buğday Unu 5 kg: 72 TL
Luppo Marshmallowlu Kek 184 g: 37,25 RL
Xroll Çikolata Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi: 8x30 g: 27 TL
Lipton Demlik Poşet Çay 48'li: 59,50 TL
Bendo Makarna Çeşitleri 500 g: 9,50 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

Solo Yüzey Temizleme Havlusu 80'li: 39 TL
Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 8'li: 59 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

İthal Muz: 76,50 TL
Kavun: 13,75 TL
Soğan: 9,75 TL
Salatalık: 24,95 TL
Poşetli Bütün Piliç: 75 TL
Yumurta 30'lu M boy: 69 TL

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