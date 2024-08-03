A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 3 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu

Torku Toz Şeker 3 kg: 115 TL
Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 g: 69 TL
Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 kg: 105 TL
Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 g: 10 TL
Tchibo Selection Filtre Kahve 250 g: 89 TL
Çokça Karışık Salça 830 g: 37 TL
Torku Toz Şeker 3 kg: 115 TL
Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 g: 69 TL
Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 kg: 105 TL
Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 g: 10 TL
Tchibo Selection Filtre Kahve 250 g: 89 TL
Çokça Karışık Salça 830 g: 37 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g: 69 TL
Kebir/Sümeli/Kaanlar Tereyağı 500 g: 165 TL
Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1kg: 115 TL
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 kg: 119 TL
Altınkılıç/Eker Sade Kefir 1 L: 39 TL
Yeğenler Buğday Unu 5 kg: 72 TL
Luppo Marshmallowlu Kek 184 g: 37,25 RL
Xroll Çikolata Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi: 8x30 g: 27 TL
Lipton Demlik Poşet Çay 48'li: 59,50 TL
Bendo Makarna Çeşitleri 500 g: 9,50 TL
Solo Yüzey Temizleme Havlusu 80'li: 39 TL
Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 8'li: 59 TL
İthal Muz: 76,50 TL
Kavun: 13,75 TL
Soğan: 9,75 TL
Salatalık: 24,95 TL
Poşetli Bütün Piliç: 75 TL
Yumurta 30'lu M boy: 69 TL