RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 2 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 2 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Ağustos Cuma tarihli 32620. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun

7524 Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7525 Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 29/8/1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7526 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 259 ve 260 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri Kapasite Artırım Projesinin Yapımı Amacıyla Konya ve Aksaray İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8779)

–– Hatay İli, Antakya İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Yemeniler (Kerhan) Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camii ve Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden İhyası Amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8780)

–– Evrencik RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Kırklareli İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8781)

–– Bazı Taşınmazların Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Sinop ve Van İllerinde Meydana Gelen Bazı Afetler Nedeniyle Hak Sahibi Olan Afetzedelerin Barınma İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8782)

–– Bitlis İli, Merkez İlçesi, Aşağıkaraboy Köyü ile Mutki İlçesi, Koyunlu Köyü Arası İki İlçe Sınırının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8783)

–– Amasya, Bingöl, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Niğde, Mersin, İstanbul ve Samsun İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8784)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8785)

–– Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8786)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/249, 250, 251, 252, 253, 254)

YÖNETMELİKLER

–– Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Ormancılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Damga veya Damga Yerine Geçecek İşaretlere Ait Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Faaliyetlerine Dair Tebliğ

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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2020/88, K: 2023/224 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2023/29, K: 2024/112 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2023/42, K: 2024/114 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2023/167, K: 2024/115 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2024 Tarihli ve 2020/22893 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2024 Tarihli ve 2020/38588 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2024 Tarihli ve 2022/2251 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri