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KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (2 Ağustos 2024)

Kartal 2 Ağustos Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kartal su kesintisi olan mahalleleri ve 2 Ağustos 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 14:43
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KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (2 Ağustos 2024)

KARTALSU KESİNTİSİ 2 AĞUSTOS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kartal'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 2 Ağustos 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kartal 2 Ağustos Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KARTAL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: YUNUS MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/08/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/08/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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