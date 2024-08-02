BİM AKTÜEL KATALOG 2 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

SENNA 65 İnç Frameless Ultra Ultra HD Google TV: 15.490 TL
SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 11.990 TL
DIJITSU 50 İnç Ultra HD Google TV: 9.990 TL
Victus i5 HP Gaming Laptop: 25.990 TL
SENNA 65 İnç Frameless Ultra Ultra HD Google TV: 15.490 TL
SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 11.990 TL
DIJITSU 50 İnç Ultra HD Google TV: 9.990 TL
Victus i5 HP Gaming Laptop: 25.990 TL
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti: 3.990 TL
Luxell XXL 7.5 Fastfrryer: 2.490 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 1,65 TL
Kapaksız Kavanoz: 11/12/13 TL
Kilitli Saklama Kabı: 55/79/129 TL
Hambez Şort Erkek: 149 TL
Pijama Takımı Erkek: 229 TL
Ev Elbisesi Kadın: 175 TL
Hambez Kapri Kadın: 169 TL
Şort Takım Kadın: 249 TL
Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 4'lü: 179 TL
Blok Oyuncak İş Araçları: 69 TL
Dinozora Dönüşen Robotlar: 149 TL
Oyuncak Arabalar: 39,50 TL