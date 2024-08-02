ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA | MSB 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA | Askerlik yapmak için başvuruda bulunan binlerce yükümlü, askerlik seçim ve sınıflandırma yerlerinin ilanı için nefesini tuttu. e-Devlet üzerinden duyurulacak 2024 Ağustos celpleri hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik yerlerinin 2 Ağustos Cuma günü açıklanacağını belirtmişti. Peki MSB 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri saat kaçta açıklanır?

MSB 2024 AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

MSB tarafından Ağustos ayı askerlik yerleri 2 Ağustos Cuma günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Askerlik yerlerinin açıklanacağı saate ilişkin ise açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2024 AĞUSTOS ASKERLİK CELBİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 22 Ağustos 2024

Er (2'nci Grup): 19 Eylül 2024

Er (3'üncü Grup): 17 Ekim 2024

MSB 2024 AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

İşte adım adım askerlik yeri öğrenme:

1. Adım

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

2. Adım

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

3. Adım

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.