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BİM AKTÜEL KATALOG 2 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 2 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 09:16
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BİM AKTÜEL KATALOG 2 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

SENNA 65 İnç Frameless Ultra Ultra HD Google TV: 15.490 TL
SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 11.990 TL
DIJITSU 50 İnç Ultra HD Google TV: 9.990 TL
Victus i5 HP Gaming Laptop: 25.990 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 2 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti: 3.990 TL
Luxell XXL 7.5 Fastfrryer: 2.490 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 2 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 1,65 TL
Kapaksız Kavanoz: 11/12/13 TL
Kilitli Saklama Kabı: 55/79/129 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 2 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Hambez Şort Erkek: 149 TL
Pijama Takımı Erkek: 229 TL
Ev Elbisesi Kadın: 175 TL
Hambez Kapri Kadın: 169 TL
Şort Takım Kadın: 249 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 2 AĞUSTOS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 4'lü: 179 TL
Blok Oyuncak İş Araçları: 69 TL
Dinozora Dönüşen Robotlar: 149 TL
Oyuncak Arabalar: 39,50 TL

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