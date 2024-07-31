Haberler Haberler

YKS 2024 tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? | Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının açılanmasının ardından üniversite öğrencisi adayları için tercih maratonu başladı. 25 Temmuz 2024 itibarıyla başlayan YKS tercihleri için araştırmalar yapılıyor. Hayalindeki üniversiteye gitmek için doru tercihi yapmak isteyen adaylar sonrasında kayıt dönemine geçiş yapacak. Peki, YKS tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? Güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:07 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS 2024 tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? | Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavlarına katılan üniversite adayları için tercih heyecanı başlıyor. 25 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih döneminde adaylar, sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre eğitim görmek istedikleri bölüm ve üniversiteler arasında seçim yapacak. Peki YKS 2024 tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? | Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih tarihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos olarak duyuruldu. YKS tercihleri için son gün 2 Ağustos 2024.

YKS TERCİH TARİHLERİ, NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM, son tercih tarihini 2 Ağustos Cuma 2023 olarak duyurdu. Tercih işlemlerinin saat 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS'de adaylar en fazla 24 tercih yapma hakkına sahiptir.

2024 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YKS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

👉 ÖSYM'nin giriş sayfasına giderek giriş yapın.

👉 YKS tercih sayfasına tıklayın.

👉 Tercih yapmak istediğiniz sırayla, tercih etmek istediğiniz üniversite bölümünün kodunu yazın.

Avcı konuşuyor | CANLI
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
DİĞER
Trabzonspor - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Ruzomberok canlı yayın bilgisi
Başkan Erdoğan'dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail'in estirdiği terör...
G.Saray'ın yıldızına Arda Turan kancası!
F.Bahçe'den Fred açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı konuşuyor | CANLI Avcı konuşuyor | CANLI 17:05
İşte 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı! İşte 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı! 16:53
UEFA'dan flaş kura kararı! UEFA'dan flaş kura kararı! 16:42
Erzik'ten Hacıosmanoğlu'na ziyaret Erzik'ten Hacıosmanoğlu'na ziyaret 16:12
Fred'in boşluğu dünya yıldızı ile doldurulacak! Fred'in boşluğu dünya yıldızı ile doldurulacak! 15:50
Chelsea'den kaleci takviyesi! 7 yıllık sözleşme... Chelsea'den kaleci takviyesi! 7 yıllık sözleşme... 14:53
Daha Eski
Kayserispor'da Bourabia için kritik karar! Kayserispor'da Bourabia için kritik karar! 14:39
Beşiktaş'ta 8 ayrılık birden! Beşiktaş'ta 8 ayrılık birden! 14:29
Lille Fenerbahçe maçına Rumen hakem! Lille Fenerbahçe maçına Rumen hakem! 14:10
Fırtına'da Avcı'nın doğum günü kutlandı Fırtına'da Avcı'nın doğum günü kutlandı 14:08
G.Saray'ın yıldızına Arda Turan kancası! G.Saray'ın yıldızına Arda Turan kancası! 13:58
İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz" İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz" 12:59