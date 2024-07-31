Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavlarına katılan üniversite adayları için tercih heyecanı başlıyor. 25 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih döneminde adaylar, sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre eğitim görmek istedikleri bölüm ve üniversiteler arasında seçim yapacak. Peki YKS 2024 tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? | Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih tarihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos olarak duyuruldu. YKS tercihleri için son gün 2 Ağustos 2024.

YKS TERCİH TARİHLERİ, NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM, son tercih tarihini 2 Ağustos Cuma 2023 olarak duyurdu. Tercih işlemlerinin saat 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS'de adaylar en fazla 24 tercih yapma hakkına sahiptir.

2024 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM YKS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

👉 ÖSYM'nin giriş sayfasına giderek giriş yapın.

👉 YKS tercih sayfasına tıklayın.

👉 Tercih yapmak istediğiniz sırayla, tercih etmek istediğiniz üniversite bölümünün kodunu yazın.