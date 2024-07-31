Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 TEMMUZ rakamları

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlarda son durum merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 58,72 olarak ölçüldü. İşte 31 Temmuz 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 TEMMUZ rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 31 TEMMUZ | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 27,12 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 72,28 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 31 Temmuz günü yüzde 58,72 olarak ölçüldü.

💦31 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

31 Temmuz günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 58,72 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 31 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %64,11

🚿 Darlık Barajı: %60,83

🚿 Elmalı Barajı: %63,79

🚿 Terkos Barajı: %72,28

🚿 Alibey Barajı: %27,12

🚿 Büyükçekmece Barajı: %55,52

🚿 Sazlıdere Barajı: %53,57

🚿 Istrancalar Barajı: %39,92

🚿 Kazandere Barajı: %29,12

🚿 Pabuçdere Barajı: %39,96

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha!
DİĞER
Sosyetenin ünlü ismi Ayşegül Tecimer tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle yurt dışına kaçmıştı... 5 yıl sonra Marmaris'te ortaya çıktı!
Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı... Hamas'tan 'intikam' açıklaması
Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...
G.Saray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 07:22
Murat Cem Sakaryaspor’a Murat Cem Sakaryaspor’a 06:28
Yaremchuk Yunanistan’da Yaremchuk Yunanistan’da 06:25
Cevap ver Southampton Cevap ver Southampton 06:24
Lecce'nin Onana takibi Lecce'nin Onana takibi 06:21
Rios'a 21 milyon Euro Rios'a 21 milyon Euro 06:18
Daha Eski
7’de 7 yaptı 7’de 7 yaptı 01:13
Çift forvet vurgusu Çift forvet vurgusu 01:12
Şansımız yüzde 50 Şansımız yüzde 50 01:11
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:49
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! 00:40
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:36