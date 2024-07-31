Haberler Haberler AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 31 Temmuz - Artçı depremler ve büyüklükleri AFAD - Kandilli Rasathanesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 31 Temmuz - Artçı depremler ve büyüklükleri AFAD - Kandilli Rasathanesi

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 31 Temmuz Çarşamba 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 07:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 31 Temmuz - Artçı depremler ve büyüklükleri AFAD - Kandilli Rasathanesi

SON DAKİKA DEPREM 31 TEMMUZ | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 31 Temmuz Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

31 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

* 2024.07.31 05:44:22 2.6 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

* 2024.07.31 05:44:07 2.2 KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)

* 2024.07.31 05:33:06 2.0 KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)

* 2024.07.31 05:16:17 1.7 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

* 2024.07.31 05:04:38 2.2 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha!
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncu ağlayarak oyundan çıktı...
Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı... Hamas'tan 'intikam' açıklaması
Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...
G.Saray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 07:22
Murat Cem Sakaryaspor’a Murat Cem Sakaryaspor’a 06:28
Yaremchuk Yunanistan’da Yaremchuk Yunanistan’da 06:25
Cevap ver Southampton Cevap ver Southampton 06:24
Lecce'nin Onana takibi Lecce'nin Onana takibi 06:21
Rios'a 21 milyon Euro Rios'a 21 milyon Euro 06:18
Daha Eski
7’de 7 yaptı 7’de 7 yaptı 01:13
Çift forvet vurgusu Çift forvet vurgusu 01:12
Şansımız yüzde 50 Şansımız yüzde 50 01:11
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:49
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! 00:40
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:36