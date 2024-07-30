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BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU NEDİR? Great White filmi oyuncuları kimler? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi?

Televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşacak Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Sinemeseverler, yönetmen koltuğuna Martin Wilson'ın oturduğu Büyük Beyaz filmine dair detayları merak ederken; Büyük Beyaz filminin ne zaman çekildiği, konusu, oyuncuları ise gündemde yerini aldı. İşte Büyük Beyaz filminin konusu

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:09 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:10
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BÜYÜK BEYAZ FİLMİ KONUSU NEDİR? Great White filmi oyuncuları kimler? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi?

Katrina Bowden, Aaron Jakubenko ve Te Kohe Tuhaka rol aldığı 2021 yapımı "Büyük Beyaz" filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Televizyonda sinemaseverler ile buluşacak filmde köpekbalıklarıyla karşılaşan bir grubun adada mahsur kalması izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken gerilim türündeki Büyük Beyaz filminin detayları haberimizde...

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir grup arkadaş, eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider fakat adaya vardıklarında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden grup, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

Peki, köpekbalıklarından kurtulabilecekler midir?

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Büyük Beyaz filminin oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

👉Aaron Jakubenko

👉Katrina Bowden

👉Kimir Tsukakoshi

👉Tatjana Alexis

👉Tim Kano

Türk Telekom
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